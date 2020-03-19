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19 марта • обновлено в 08:42
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Банки перестанут штрафовать украинцев за просрочку кредитов

1.3т
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В связи с карантином из-за вспышки коронавируса банкам в Украине запретят начислять какие-либо пени, штрафы, а также повышать проценты по кредитам на потребительские нужды.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, о чем он сообщил 18 марта в своем видеообращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава государства пообещал, что в течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Банки перестанут штрафовать украинцев за просрочку кредитов

Банки перестанут штрафовать украинцев за просрочку кредитов

Отметим, ранее во время совещания с топ-менеджерами крупнейших украинских банков первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявляла, что ко всем кредитам, активным на вечер 7 марта 2020 года, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка.

"Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас... Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными", – подчеркнула она.

Банки перестанут штрафовать украинцев за просрочку кредитов

Банки перестанут штрафовать украинцев за просрочку кредитов

istio.com

Представитель НБУ напомнила, что Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля. Кроме того, Рожкова добавила, что в нынешних условиях банки не должны накладывать никаких ограничений на операции клиентов.

"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличностью банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также пообещал, что пенсионеры, которые получают меньше 5000 гривен, в апреле получат дополнительно по еще одной тысячи.

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Читайте все новости по теме "Кредитование в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Кредитование в Украине Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
кредит карантин
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