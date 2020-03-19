В связи с карантином из-за вспышки коронавируса банкам в Украине запретят начислять какие-либо пени, штрафы, а также повышать проценты по кредитам на потребительские нужды.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский, о чем он сообщил 18 марта в своем видеообращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава государства пообещал, что в течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Банки перестанут штрафовать украинцев за просрочку кредитов

Отметим, ранее во время совещания с топ-менеджерами крупнейших украинских банков первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявляла, что ко всем кредитам, активным на вечер 7 марта 2020 года, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка.

"Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас... Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными", – подчеркнула она.

Банки перестанут штрафовать украинцев за просрочку кредитов istio.com

Представитель НБУ напомнила, что Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля. Кроме того, Рожкова добавила, что в нынешних условиях банки не должны накладывать никаких ограничений на операции клиентов.

"Мы против ограничений. Вместо ограничений должна быть здоровая коммуникация с клиентом. Банки также должны регулярно подкреплять наличностью банкоматы и обеспечить работу отделений во всех регионах, особенно это касается крупнейших банков", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский также пообещал, что пенсионеры, которые получают меньше 5000 гривен, в апреле получат дополнительно по еще одной тысячи.

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