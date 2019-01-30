Бабушка подарила: в Украине чиновников уличили в наглой лжи о миллионах

В Украине госслужащие указывают в своих декларациях подарки на миллионы от бабушки или отца, законность происхождения которых доказать не могут.

Об этом сказано в материалах расследования программы "Наші гроші". Среди задекларированных презентов – квартира в центре Киева и крупные суммы наличных. Журналисты считают, что на самом деле такие данные в декларации могут быть способом легализации коррупционных доходов.

Одним из таких "счастливчиков" стал начальник управления развития транспортной инфраструктуры КГГА Денис Сухов. В июне 2018 года мать подарила ему квартиру в центре Киева, на улице Большой Васильковской. Сухов объяснил подарок за 1,7 млн грн тем, что якобы получил его в честь своего 33-летия.

Как удалось узнать в 2017-м мать чиновника КГГА также заняла сыну 900 тыс. гривен на автомобиль Subaru Forester. Тогда же чиновник получил почти 5 млн в подарок от своей 80-летней бабушки Веры Ладыгиной.

Сам же чиновник пояснил происхождение средств тем, что его семья якобы работала много лет, а у бабушки есть ордена и медали.

"Более 4 млн подаренной наличности задекларировал осенью 2018 начальник налоговой Деснянского района города Киева Олег Белецкий. По версии налоговика, такой презент ему сделал отец - отблагодарил за четверых внуков. Игорь Белецкий также провел 13 лет на государственной службе - работал в налоговой милиции, аппарате Верховной Рады и органах прокуратуры. Во времена Януковича он занимал должность заместителя прокурора Львовской области. А в 2014 году его уволили по закону о люстрации", - сказано в материалах расследования.

По версии Белецкого-младшего, подаренные средства отец накопил благодаря сбережениям с 90-х годов и продажи недвижимости. Журналистам удалось установить, что ничего из имеющейся у Белецкого-старшего недвижимости продано не было. Таким образом остается под вопросом, откуда у него оказалось 4 млн грн на "подарок" сыну.

"Ежегодно изобилуют подарками декларации начальницы управления ГФС города Киева Оксаны Нечепорук. В 2015 году ее бывший муж Максим Мухин получил в подарок от своего отца-пенсионера 5,7 млн гривен и половину 150-метровой квартиры в доме бизнес-класса на Дегтяревской, 25-А", - пояснили журналисты.

При этом вторая половина была записана на отца Нечепорук, которую он позже и подарил чиновнице.

Как утверждает юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань, на самом деле формулировка "подарок" может использоваться самыми госслужащими как лазейка для легализации коррупционных доходов. Законность происхождения этих средств должно было проверять Национальное агентство по предупреждению коррупции, а на практике это происходит слишком избирательно.

Как сообщал OBOZREVATEL, за весь 2018 год по решению суда у коррупционеров конфисковали в бюджет 140,6 тыс. гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет $5 тыс.

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