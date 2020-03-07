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7 марта • обновлено в 20:10
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Смена Кабмина: Украину предупредили о больших проблемах с МВФ

3.7т
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Власть Украины срывает сотрудничество с Международным валютным фондом, в надежде получить финансовую поддержку от США после переизбрания президентом Дональда Трампа.

Об этом заявил в эфире ObozTV финансовый аналитик и блогер Сергей Фурса, комментируя смену украинского Кабмина.

"Я думаю, что у нас будут очень-очень большие проблемы с МВФ, потому что Украина сейчас делает все, чтобы полностью сорвать программу МВФ", – заявил Фурса.

По словам эксперта, дело не только в увольнении Кабмина, но и в "перезагрузке" руководства Генпрокуратуры и Нацбанка, в давлении на наблюдательный совет "Нафтогаза" и в откате реформ, которые были сделаны за 4-5 лет.

"Это можно сравнить с серией "Слуги народа", где выходит Голобородько и посылает МВФ в задницу. Сейчас Украина де-факто так делает", – подчеркнул он.

Аналитик также критически оценил назначение Игоря Уманского новым главой Минфина: "Уманский выглядит как человек, который не будет способствовать нашему диалогу с кредиторами. Это еще один элемент этого посылания в задницу МВФ – назначение Уманского".

"Сейчас, к сожалению, у украинской элиты есть иллюзия, что без МВФ они что-то могут. Было удачное размещение ОВГЗ в прошлом году, когда много инвесторов зашло. Они решили, что и дальше так смогут", – пояснил он.

"А сейчас всплыла информация, что их план "А" – послать МВФ, поехать к Трампу, продать ему дело против Байдена и получить гарантии за это 15 млрд долларов. Это все выглядит как иллюзия, что они могут найти другой путь. Этот другой путь является фантастичным", – подчеркнул аналитик.

Фурса также отметил, что намерение власти "перезагрузить" руководство Нацбанка противоречит закону, а главное – противоречит программе МВФ и договоренностям с кредиторами.

"Это нарушение всех наших договоренностей, а для иностранных инвесторов, которые зашли в Украину, независимость Национального банка – это критично важно. И для всех остальных, потому что Нацбанк – это гарантия, что там все адекватно. Если начинается движение еще и вокруг Нацбанка, то курс гривни также начинает свое движение... Это не будет девальвация на 2-3 грн, это будет "все побежали, и я побежал", – предупредил он.

"Нам не так важны деньги МВФ, как сотрудничество с МВФ, понимание всем инвесторам, что тут есть МВФ, и мы адекватны", – добавил эксперт.

Украину предупредили о проблемах с МВФ из-за нового Кабмина

delo.ua

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Темы
кредитование Украины Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Сергей Фурса
Место
Украина
Теги
макрофинансовая помощь МВФ Кабинет министров Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зачем давить на иностранцев в набсоветах. Для начала привязать их зарплаты типа к средней по стране и посмотреть останутся они там или нет. И Нафтогаз хотела Счётная палата проверить, но ей не дали - почему? Изменить закон, если в нем что не так и пусть проверят.
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кремль москва
кремль москва
де.бил нэзалэжний " и в откате реформ, которые были сделаны за 4-5 лет" - какие реформы?гражданскую в.о.й.н.у начали?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Петренко Амадеус, Как, больницы и школы позакрывали, разве это не рехформа? И чиновникам стали зарплаты миллионные платить дополнительно к тому, что они наворуют.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кунецкая Раїса, Их главная реформа - разбазарить землю по типу латинской Америки. Для этого их и поставили, но это будет навсегда, коммунисты как в 17 году больше не придут и землю не национализируют. Все, стране пипец.
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