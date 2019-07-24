Рублю предрекли скорое падение: названы три сценария

Уже в 2020 году курс российского рубля может обвалиться до 79,5 руб/$, а евро вырастет до 87,5 рублей.

Такой прогноз дает рейтинговое агентство АКРА. Падение может продолжаться аж до 2022 года.

Сейчас российская валюта стоит 63,1 руб/$ или 70,6 евро. Аналитики подготовили три сценария: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Согласно базовому, курс доллара в 2020 году составит 73,8 руб/$, а евро — 80,3 руб. Также ожидается, что цена нефти Urals (экспортный сорт российской нефти, - Ред.) в 2020 году упадет с $60 до $53.

Оптимистичный сценарий предполагает, что в 2020 году среднегодовой курс доллара будет равен 64,3 руб/$, а евро — 70,7. Баррель Urals подорожает до $66,1.

А при самых плохих раскладах для российской валюты курс доллара в 2020 году будет равен 79,5 руб/$, а евро — 87,5 рубля. При этом цена за баррель нефти рухнет до $40,1.

Курс рубля

Негативное влияние на российскую экономику, по оценкам АКРА, окажет снижение темпов мировой торговли, поскольку это приведет к падению спроса на традиционные для России экспортные товары, в том числе сырье.

Кроме того, более 20 процентов российского экспорта идет в страны, которые ведут торговые войны, или страны, где в ближайшее время собираются ввести протекционистские меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский аналитик Ярослав Косатый, наиболее точно предсказавший рост рубля во втором квартале 2019 года, теперь предрекает его падение. Уже к концу 2019 года рубль может подешеветь на 9%.

Ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

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