России будет очень плохо: как изменятся цены на газ в Украине и почему нефть больше не нужна

Уже через считанные недели нефть в мире просто не будет где хранить. Цены падают вместе со спросом на черное золото. От этого пострадают все страны – экспортеры энергоресурсов, в первую очередь Россия.

О том, сколько будет стоить нефть в апреле и как это отразится на украинцах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с ценами на нефть

Сейчас прогнозировать цену сложно: все будет зависеть от новостей. Будет ли продолжаться война между Саудовской Аравией и Россией, как быстро удастся остановить пандемию коронавируса.

Условно прогнозы можно разделить на позитивный, согласно которому после обвала начнется плавный рост, и негативный – мол, нефть может обрушиться до исторически минимального уровня. Первого мнения придерживается руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Стоимость нефти в ближайшее время повысится, корректируясь после текущего снижения. Вероятно, к началу лета на рынке будет наблюдаться диапазон 35-45 долларов", – считает он.

Похожий прогноз OBOZREVATEL озвучил и его коллега из "Альпари" Максим Пархоменко. По его оценкам, цена на нефть уже к концу весны цена достигнет около $40. Кстати, сама Россия, благодаря накопленным запасам, вполне может пережить несколько лет кризиса. А вот другим странам придется туго.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин отмечает: из 100 млн баррелей мирового употребления в сутки теперь осталось от силы 75. То есть потребление и спрос сократились на целую четверть. Нефти сейчас гораздо больше, чем мир может поглотить.

"Кризис привел к остановке промышленного производства во многих странах. Естественно, сократилось употребление электроэнергии и топлива. Работа предприятий остановлена по всему миру, соответственно, цены на нефть пошли вниз", – поясняет эксперт в своем блоге на OBOZREVATEL.

Его коллега Владислав Иноземцев уверен: России будет плохо. В 2008 году нефть за несколько недель упала с $130-140 до $50 за баррель. После этого в 2014-м с $80 рухнула до $28. Сейчас она уже почти три недели держится ниже этой отметки. "Как будто какая-то высшая сила говорит Кремлю: друзья, мы вас два раза предупреждали: не может на этой черной жидкости жить целая страна", – отмечает он.

Цена на газ практически не изменится

Стоимость газа рекордно упала на мировом рынке – всего за месяц падение составило около 28%. Однако пока голубое топливо доходит до Украины, с учетом подорожания доллара, цена увеличивается. "На европейском рынке котировки резко понизились в конце марта до 7 евро/Мвт-час. Предположительно, в апреле цены будут оставаться на этом же уровне, а это в пределах 4000 грн. на украинском рынке", – рассказывает OBOZREVATEL глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский.

Таким образом, в апреле цена на газ практически не изменится, несмотря на возможное снижение стоимости нефти. Импортные цены на мировых, европейских рынках и курс валют – это основные факторы, влияющие сейчас на цены энергоресурсов. Ещё можно добавить соотношение спроса и предложения, погодные условия, а также, насколько жестким и длительным будет карантин в связи с коронавирусом. Но эти факторы очень взаимосвязаны.

Бензин может резко подешеветь

Цена бензина изменяется не настолько динамично, как цена нефти, поскольку кроме стоимости черного золота в цену закладываются налоги, наценки поставщиков и др. "Если говорить о крупном опте, то снижение уже просматривается и составляет примерно 20% цены начала марта. Аналогичная тенденция присутствует в котировках на УЭБ", – рассказывает Дубовский.

По его оценкам, цены на бензин А-95 и А-92 в апреле будут составлять примерно 20 грн и 19 грн за кг соответственно. "Чего, к сожалению, не видно по ценам на табло на автозаправках в рознице, и что говорит о высокой марже операторов на литре, там есть куда понижаться", – отмечает эксперт.

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