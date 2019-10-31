Впервые за много лет: Киев и Днепр соединят новейшей трассой

Днепр соединит с Киевом новая четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка.

Фото ее строительства в Facebook опубликовал советник премьер-министра Украины Юрий Голик, сопроводив их хештегом #Не_Ной_А_Строй.

"Впервые за много-много лет Днепр будет соединен с Киевом четырехполосной дорогой", – написал Голик.

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка ФБ Юрия Голика

Как сообщал OBOZREVATEL, после капитального ремонта Центрального моста в Днепре, он стал максимально безопасным для всех участников движения. В частности, благодаря отбойникам устранили опасность встречного столкновения автомобилей.

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