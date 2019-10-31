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31 октября • обновлено в 21:35
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Впервые за много лет: Киев и Днепр соединят новейшей трассой

2.8т Читать материал на украинском

Днепр соединит с Киевом новая четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка.

Фото ее строительства в Facebook опубликовал советник премьер-министра Украины Юрий Голик, сопроводив их хештегом #Не_Ной_А_Строй.

"Впервые за много-много лет Днепр будет соединен с Киевом четырехполосной дорогой", – написал Голик.

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Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

Четырехполосная трасса Днепр – Решетиловка

ФБ Юрия Голика

Как сообщал OBOZREVATEL, после капитального ремонта Центрального моста в Днепре, он стал максимально безопасным для всех участников движения. В частности, благодаря отбойникам устранили опасность встречного столкновения автомобилей.

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Персона
Юрий Голик
Место
Украина Днепр
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Комментарии
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Брешете зебіли! Її почали будувати біля 2х років тому. І знов не ви, а "папєрєднікі"!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Из ниоткуда - в никуда
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Исаев Максим
Исаев Максим
А шо, Стену Яйценюха уже достроили? Типерича можно ишшо под шо-нибудь женюжку попросить...
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