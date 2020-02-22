Владимир Дубинский: "Через "не могу" вырвали победу в этой игре"

В субботу, 22 февраля, состоялась вторая игра между волейбольными командами "Прометей" та "Галичанка".

Игра завершилась победой ВК "Прометей". Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Волейболистки "Прометея" отпраздновали нелегкую победу над командой из Тернополя, которую получили лишь на тай-брейке - 2:3 (18:25, 20:25, 25:17, 25:15, 12:15).

"Галичанка - Прометей 2:3! Девочки через "не могу" вырвали победу в этой игре на выезде. Лично мое мнение эту игру проиграл наш главный тренер Андрей Романович. Дальше разберёмся и будем двигаться вперёд! К сожалению, игра без замен привела к тому, что растянула пах Лайза. Нет слов...", - написал Владимир Дубинский.

Волейболистки "Прометея" получили волевою победу над "Галичанкой" prometeyvc.com

Напомним, что 21 февраля волейболистки "Прометея" получили выездную победу над тернопольской "Галичанкой" в первом матче 13-го тура украинской Суперлиги со счетом 0: 3 (18:25, 19:25, 25:27).

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