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22 ноября • обновлено в 17:01
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Алина Рашевская

Живет на улице и попрошайничает: на Днепропетровщине ищут пристанище для молодого бездомного

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В Желтых Водах Днепропетровской области на улице поселился иногородний парень с психическим расстройством.

Всего за месяц из опрятного молодого человека он превратился в настоящего бездомного. Об этом сообщили на странице "Днепр оперативный" в Facebook.

На Днепропетровщине ищут пристанище для молодого бездомного

На Днепропетровщине ищут пристанище для молодого бездомного

freepik.es

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"Около месяца назад в городе появился парень хорошо одет, но на лицо проблемы медленно мелкими шагами ходит по улице, не реагирует на свет фар и посторонних. Постоянно находится в районе площади Мира возле "АТБ", просит денег, однако алкоголь и сигареты не покупает, только еду", отметили в публикации.

Как сообщает автор поста, за время своего пребывания в городе парень уже успел "познакомиться" с местной полицией.

"Однажды напал на женщину (был явно голоден), попал в полицию. По словам начальника полиции, парня зовут Ухаров Артур Владимирович, 1986 г.р., родом из г. Днепр. Паспорта и каких-либо документов при себе не имеет", сообщили на странице.

На Днепропетровщине ищут пристанище для молодого бездомного

На Днепропетровщине ищут пристанище для молодого бездомного

"Днепр оперативный" в Facebook

Несмотря на то, что молодой человек явно нуждается в помощи, на контакт с людьми он не идет.

"За месяц пребывания в г. Желтые Воды превратился в настоящего бездомного (грязный, голодный), в глазах безысходность. Присмотритесь, может кто ищет парня – пропадает", – обратились к днепрянам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нашли "детей-маугли". Малыши проживают в ужасных условиях. Так, в доме почти нет мебели, холодильника, санузла, а только грязная ванная, в которой завелись черви.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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