Забрали даже стул: в Кривом Роге женщину жестко наказали за долги за отопление

Сотрудники исполнительной службы в Кривом Роге описали бытовую технику и имущество у должника, который два года не платил за отопление.

Из-за долга в размере пяти тысяч гривен женщина лишилась двух ковров, стула, тумбы, вентилятора, обогревателя и пылесоса. Об этом сообщает Первый Городской.

Сотрудники исполнительной службы Ингулецкого района описали часть имущества женщины потому что она не в состоянии самостоятельно оплатить долг.

У должников за отопление забирают имущество Днепр Час

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь с 15 на 16 сентября в Днепре на платной парковке неизвестные облили кислотой 16 автомобилей. Инцидент произошел на жилом массиве Красный Камень.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал