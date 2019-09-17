Главная Новости
17 сентября • обновлено в 08:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Забрали даже стул: в Кривом Роге женщину жестко наказали за долги за отопление

891 Читать материал на украинском

Сотрудники исполнительной службы в Кривом Роге описали бытовую технику и имущество у должника, который два года не платил за отопление.

Из-за долга в размере пяти тысяч гривен женщина лишилась двух ковров, стула, тумбы, вентилятора, обогревателя и пылесоса. Об этом сообщает Первый Городской.

Новости
В Днепре массово облили кислотой автомобили: фото

Сотрудники исполнительной службы Ингулецкого района описали часть имущества женщины потому что она не в состоянии самостоятельно оплатить долг.

У должников за отопление забирают имущество

У должников за отопление забирают имущество

Днепр Час

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь с 15 на 16 сентября в Днепре на платной парковке неизвестные облили кислотой 16 автомобилей. Инцидент произошел на жилом массиве Красный Камень.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Тег
борьба с должниками
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel