Владимир Зеленский открыл Всеукраинский турнир по стронгмену в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины-2019" в рамках празднования Дня города в Днепре.

14 сентября в Днепр на День города съехались лучшие спортсмены из разных уголков страны, чтобы принять участие в финале Всеукраинского турнира по стронгмену "Самый сильный человек Украины-2019", передает OBOZREVATEL.

Владимир Зеленский на открытии турнира Пресс-служба Днепровского городского совета

Старт этому спортивному празднику на Фестивальном причале дал президент Украины Владимир Зеленский, который посетил город в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Пресс-служба Днепровского городского совета

После торжественной части открытия соревнований Владимир Зеленский, Борис Филатов и команда президента показали свою мощь, подняв силовое оружие.

Пресс-служба Днепровского городского совета

"Я хочу пожелать вам всем счастья, здоровья. Нам всем - прекращение этой войны, возвращение домой живыми всех наших ребят. О чем бы мы каждый раз не говорили, что бы ни праздновали, я хотел бы, чтобы мы помнили, кто нас защищает. Я никогда не готовлюсь к речи, когда нахожусь в сердце Украины. А для меня, как и для каждого украинца, сердце Украины там, где живут родители, где похоронены дедушки и бабушки. Поэтому я - в сердце Украины, на Днепропетровщине ", - заявил глава государства.

Изюминкой турнира станет установление мирового рекорда на коллективное поднятия трубы весом 1 т. 200 кг. Упражнение "Лог-лифт" одновременно выполнят все 12 участников соревнования.

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

Пресс-служба Днепровского городского совета

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