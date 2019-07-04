В Днепре в ларьке с шаурмой обнаружили крыс.

Напротив Нагорного рынка в одном из ларьков очевидцы увидели крыс, сообщает Відкритий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидец инцидента Дарья рассказала, что крысы бегали от пакета с мусором к холодильнику.

"Крысы оккупировали территорию заведения быстрого питания. (…) Смех-смехом, но это может плохо закончиться. Я знаю, что в этом ларьке часто покупают шаурму студенты, так как рядом находится несколько общежитий. Беспокоюсь, что кто-то попадет в больницу после такого перекуса", — сказала очевидец инцидента Дарья.

Ларек с шаурмой Відкритий

Отметим, что сотрудники заведения отказались комментировать ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве люди массово отравились шаурмой.

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