В Днепре синоптики предупредили об опасном явлении

В Днепре на 12 ноября объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении.

Так, на территории области ночью и в первой половине дня ожидается густой туман, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Туман в Днепре KP.UA

Синоптики отметили, что видимость в тумане - 200-400 метров. А уровень опасности 1 – желтый.

Вторник пройдет без существенных осадков, а ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, существенное похолодание придет в Украину только примерно 20 ноября. До этого погода будет относительно теплой, но дождливой.

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