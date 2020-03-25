В Днепре Филатов срочно провел сессию горсовета на улице. Фото

В среду, 25 марта, мэр Днепра Борис Филатов провел очередную сессию городского совета на улице.

В связи с постановлением Кабинета Министров про карантин депутаты утвердили решение про изменение регламента проведения сессии, сообщили на сайте горсовета.

На заседании 48 депутатов собрались на улице, проголосовали за работу онлайн и поехали домой работать в прямом эфире.

В Днепре сессия горсовета прошла на улице Сайт горсовета Днепра

"В повестке дня 55-й сессии - финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ. Также городские избранники приняли решение о переименовании одной из улиц в честь выдающегося ученого Георгия Дзяка, провозгласили 2020 в Днепре годом Александра Поля, приняли на баланс сети тепло- и водоснабжения", – говорится в сообщении горсовета

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус. Мужчина накануне вернулся из Египта.

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