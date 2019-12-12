В Днепре двое неизвестных устроили "бойцовский клуб" посреди дороги: видео

В Днепре на улице Березинской двое мужчин устроили рукопашные бои.

Вместо ринга мужчины предпочли оживленную трассу. Видео схватки опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре двое неизвестных устроили "бойцовский клуб" посреди дороги uCoz

Так, мужчины затеяли драку прямо посреди улицы. В ходе конфликта один из них был повален на землю. Судя по всему, противник бил его по голове, так как он прикрывал ее руками. Когда потерпевший перестал сопротивляться, второй схватил его за шиворот и поволок его с проезжей части.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой. Водитель службы такси "656" выбросил пассажирку из машины, а затем избил ее ногами.

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