Главная Новости
12 декабря • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

В Днепре двое неизвестных устроили "бойцовский клуб" посреди дороги: видео

245
Читать материал на украинском

В Днепре на улице Березинской двое мужчин устроили рукопашные бои.

Вместо ринга мужчины предпочли оживленную трассу. Видео схватки опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре двое неизвестных устроили "бойцовский клуб" посреди дороги

В Днепре двое неизвестных устроили "бойцовский клуб" посреди дороги

uCoz

Новости
Куски авто – по всей дороге: водители устроили жесткое ДТП в Днепре. Фото и видео

Так, мужчины затеяли драку прямо посреди улицы. В ходе конфликта один из них был повален на землю. Судя по всему, противник бил его по голове, так как он прикрывал ее руками. Когда потерпевший перестал сопротивляться, второй схватил его за шиворот и поволок его с проезжей части.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой. Водитель службы такси "656" выбросил пассажирку из машины, а затем избил ее ногами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
Драка избили украинца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги