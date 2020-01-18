Главная Новости
18 января • обновлено в 18:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре догхантеры стреляют в собак ядовитыми патронами. Фото

554
Читать материал на украинском

В субботу, 18 января, в Днепре неизвестные на улице Назарова подстрелили домашнюю собаку.

После выстрела в ногу пес умер моментально. Об этом сообщила Ольга Ляшевич в Facebook-группе Сухачевка Днепр (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, она выпустила собаку на улицу. Через пять минут она услышала лай пса, он упал и сразу же умер. Она предполагает, что это был сильнодействующий яд.

Новости
В Днепре возле автовокзала нашли человеческий череп. Фото 18+

"Он был во дворе, я его выпустила в туалет. Пять минут – и дикий вопль, он упал и умер моментально. В ноге входное отверстие", - пишет Ольга Ляшевич.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Ольга Ляшевич

Скриншот

Скриншот

Facebook/Ольга Ляшевич

Скриншот

Скриншот

Facebook/Ольга Ляшевич

Также она утверждает, что человек, который убил собаку, точно знал, что делает, так как ранение было четко на вене.

В комментариях пользователи сообщают, что такие случаи не единичные.

Неизвестные подстрелили домашнего пса

Неизвестные подстрелили домашнего пса

Facebook/Ольга Ляшевич

Скриншот

Скриншот

Facebook/Ольга Ляшевич

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Днепре можно оставить домашнего питомца на время отпуска.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги