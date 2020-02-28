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28 февраля • обновлено в 13:01
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Максим Пяточкин

Поселок под Днепром останется без воды на несколько суток

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В селе Новоалександровка на Днепропетровщине 28 февраля отключат воду на двое суток.

Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами на сети водоснабжения, сообщает Информатор со ссылкой на коммунальное предприятие "Днепроводоканал".

Отключение воды

Отключение воды

svidok.online

Воды не будет с 19:00 28 февраля до 19:00 1 марта по таким адресам:

  • улица Профсоюзная;

  • улица Молодежная;

  • улица Гагарина;

  • улица Березы;

  • улица Парковая;

  • улица Светлая;

  • улица Балковая;

  • улица Сурская;

  • улица Мостовая;

  • улица Набережная;

  • улица Луговая.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неадеватная женщина напала на двоих девочек, взяла школьниц за руки и требовала повторять молитвы. Выяснилось, что сектантка из "Возрождения" регулярно цепляется к детям.

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Автор
Максим Пяточкин
Место
Украина Днепр
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