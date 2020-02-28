Поселок под Днепром останется без воды на несколько суток

В селе Новоалександровка на Днепропетровщине 28 февраля отключат воду на двое суток.

Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами на сети водоснабжения, сообщает Информатор со ссылкой на коммунальное предприятие "Днепроводоканал".

Отключение воды svidok.online

Воды не будет с 19:00 28 февраля до 19:00 1 марта по таким адресам:

улица Профсоюзная;

улица Молодежная;

улица Гагарина;

улица Березы;

улица Парковая;

улица Светлая;

улица Балковая;

улица Сурская;

улица Мостовая;

улица Набережная;

улица Луговая.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неадеватная женщина напала на двоих девочек, взяла школьниц за руки и требовала повторять молитвы. Выяснилось, что сектантка из "Возрождения" регулярно цепляется к детям.

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