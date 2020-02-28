Поселок под Днепром останется без воды на несколько суток

В селе Новоалександровка на Днепропетровщине 28 февраля отключат воду на двое суток.
Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами на сети водоснабжения, сообщает Информатор со ссылкой на коммунальное предприятие "Днепроводоканал".
Отключение воды
svidok.online
Воды не будет с 19:00 28 февраля до 19:00 1 марта по таким адресам:
улица Профсоюзная;
улица Молодежная;
улица Гагарина;
улица Березы;
улица Парковая;
улица Светлая;
улица Балковая;
улица Сурская;
улица Мостовая;
улица Набережная;
улица Луговая.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре неадеватная женщина напала на двоих девочек, взяла школьниц за руки и требовала повторять молитвы. Выяснилось, что сектантка из "Возрождения" регулярно цепляется к детям.
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