В Днепре с 3 августа может подорожать стоимость проезда в электротранспорте и метрополитене.

Проезд будет составлять 6 грн за одну поездку. Для школьников - 3 гривни, сказано в проектах решения исполкома городского совета.

Как стало известно, будут действовать и обычные проездные на 1, 7, 30, 60 и 90 дней, а также проездные для студентов со скидкой 50%.

Электротранспорт Днепра Днепр Час

Отметим, что льготные категории сохраняются.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с киевского метро взыскали еще более 300 млн грн.

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