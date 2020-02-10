Задели осколки: в Днепре спасают раненого на фронте бойца. Фото

В Днепре медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова взялись за спасение 28-летнего бойца ООС.
Защитник получил минно-взрывную травму вблизи села Новозвановка. Потерпевшему провели сложнейшую операцию, сообщил военный хирург Александр Марченко.
"Сознание не терял, беспокоили шум в ушах, головокружение и тошнота. Руки, ноги работают. Есть ранение глаза, сотрясение головного мозга, множественные осколки мягких тканей головы", – рассказал Марченко.
В Днепре спасают бойца ООС
Коллаж
Как рассказал врач, первый этап лечения бойца уже позади. Впереди его ждет восстановление зрения и реабилитация.
"Осколок удалили. Отдаем офтальмологам", – отметил он.
В Днепре спасают бойца ООС
Фото Александра Марченко
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 9 февраля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник. Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток пять раз нарушили режим прекращения огня.
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