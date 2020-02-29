В Кривом Роге датчики зафиксировали превышение в воздухе оксида углерода

В Кривом Роге 26 и 27 февраля городские посты автоматического наблюдения за качеством воздуха зафиксировали превышение норм разовых концентраций оксида углерода.

Но 26 февраля аналитический отдел качества атмосферного воздуха Кривого Рога сообщил, что с 19:00 некоторые точки перестали передавать информацию о загрязнении на территории коксохимического производства. Об этом сообщил Первый Городской.

На стационарном посту №2 "АрселорМиттал Кривой Рог", который находится в зоне влияния коксохимического производства по улице Ландау, зафиксировали превышения норм оксида углерода в воздухе в 1 – 1,04 раз.

Но, как сообщают в аналитическом отделе, с 19:00, когда зафиксировали очередное повышение норм, передача данных со всех мониторинговых постов предприятия прекратилась.

Данные не передавались ни на официальный сайт "АрселорМиттал Кривой Рог", ни на модуль "Экомониторинг". Подача информации о состоянии качества воздуха возобновилось на следующей день в 8:00.

Также на мониторинговом пункте №3 превышения оксида углерода зафиксировали в 1-1,7 раз, а на №4 в 1,08 – 2,16 раз.

Скриншот Первый Городской

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