В Днепре на Вокзальной площади произошло масштабное возгорание: пострадали трое спасателей

В Днепре 17-го августа горело заброшенное здание на улице Курчатова.

О возникновении пожара стало известно около 7:30. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре во время пострадали спасатели UNN

Вследствие обвала крыши травмировались 3 сотрудника Службы спасения "101". Пострадавшие были госпитализированы.

Пожар тушили более двух часов, его площадь составила 150 кв. метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники.

В Днепре горела "заброшка" ГУ ГСЧС

В Днепре горела "заброшка" ГУ ГСЧС

В Днепре горела "заброшка" ГУ ГСЧС

В Днепре горела "заброшка" ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре загадочно умерли два парня. Трупы молодых людей нашла мать одного из них. На месте происшествия правоохранители нашли 2 слип-пакета с неизвестным темно-красным веществом.

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