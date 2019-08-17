В Днепре на Вокзальной площади произошло масштабное возгорание: пострадали трое спасателей

В Днепре 17-го августа горело заброшенное здание на улице Курчатова.
О возникновении пожара стало известно около 7:30. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре во время пострадали спасатели
UNN
Вследствие обвала крыши травмировались 3 сотрудника Службы спасения "101". Пострадавшие были госпитализированы.
Пожар тушили более двух часов, его площадь составила 150 кв. метров.
Для ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники.
В Днепре горела "заброшка"
ГУ ГСЧС
В Днепре горела "заброшка"
ГУ ГСЧС
В Днепре горела "заброшка"
ГУ ГСЧС
В Днепре горела "заброшка"
ГУ ГСЧС
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре загадочно умерли два парня. Трупы молодых людей нашла мать одного из них. На месте происшествия правоохранители нашли 2 слип-пакета с неизвестным темно-красным веществом.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram