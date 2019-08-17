Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре на Вокзальной площади произошло масштабное возгорание: пострадали трое спасателей

228 Читать материал на украинском

В Днепре 17-го августа горело заброшенное здание на улице Курчатова.

О возникновении пожара стало известно около 7:30. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре во время пострадали спасатели

В Днепре во время пострадали спасатели

UNN

Новости
Перебегала дорогу в неположенном месте: в Днепре возле "Каравана" произошло жуткое ДТП. Видео

Вследствие обвала крыши травмировались 3 сотрудника Службы спасения "101". Пострадавшие были госпитализированы.

Пожар тушили более двух часов, его площадь составила 150 кв. метров.

Для ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники.

В Днепре горела "заброшка"

В Днепре горела "заброшка"

ГУ ГСЧС

В Днепре горела "заброшка"

В Днепре горела "заброшка"

ГУ ГСЧС

В Днепре горела "заброшка"

В Днепре горела "заброшка"

ГУ ГСЧС

В Днепре горела "заброшка"

В Днепре горела "заброшка"

ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре загадочно умерли два парня. Трупы молодых людей нашла мать одного из них. На месте происшествия правоохранители нашли 2 слип-пакета с неизвестным темно-красным веществом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Днепр
Теги
пожар пострадали украинцы получил травму
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...