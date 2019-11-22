Перебросило через крышу: под Днепром пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Видео 18+

В селе Романково Днепропетровской области 21 ноября пьяный водитель легкового автомобиля на полной скорости совершил наезд на пешехода.

От удара женщина буквально перелетела через машину. Полученные травмы были несовместимыми с жизнью, сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром пьяный водитель насмерть сбил пешехода Фото очевидца

Известно, что инцидент случился около 18:15 на улице Криворожской. Автомобиль Chevrolet Aveo двигался на высокой скорости в сторону 28-ой школы. Напротив АЗС "Днепронефть" водитель не справился с управлением и сбил женщину, которая шла в том же направлении по обочине.

Под Днепром пьяный водитель насмерть сбил пешехода Фото очевидца

На помощь женщине вызвали скорую, однако медики лишь констатировали смерть. По имеющимся данным, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.

Виновника аварии увезли на освидетельствование. Все детали случившегося будут выяснять правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло жуткое ДТП по сценарию Зайцевой. При столкновении из машин вынесло на тротуар, едва не зацепив пешеходов. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

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