На Днепропетрощине разыскивают пропавшего год назад мужчину

Полиция объявила в розыск 47-летнего Вадима Коника из Кривого Рога.

Как сообщает пресс-служба Криворожского отдела полиции, 31 января 2019 года в 6 утра мужчина ушел на работу и больше не возвращался домой. С тех пор о его местоположении ничего не известно.

На вид ему 45 лет, рост 180 сантиметров, темные короткие волосы, карие глаза, тонкие губы.

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В день исчезновения был одет в оранжевую куртку, серый свитер, спортивные черные штаны, валенки и черные калоши.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Вадима, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 0(564) 92-49-08, 0(564) 92-49-09, 067-568-90-99.

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