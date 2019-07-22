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Без сознания и в крови: полицейские Каменского вовремя спасли жизнь 14-летней девочке

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В Каменском Днепропетровской области в заброшенном здании патрульная полиция обнаружила несовершеннолетнюю без сознания и в крови.

Как отметили, девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

35-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Девочка 21 июля около 14:00 с автовокзала уехала к бабушке, но к месту назначения так и не прибыла. Мобильный телефон был выключен.

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Патрульные спасли жизнь девочке

Патрульные спасли жизнь девочке

Пресс-служба Национальной полиции

Уже через полчаса полицейские Каменского обнаружили несовершеннолетнюю без сознания в заброшенном здании. Они отнесли девочку в машину и отвезли в больницу.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло ЧП с ребенком.

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Место
Украина Днепр
Теги
самоубийство патрульная полиция Национальная полиция Украины Днепр
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