Без сознания и в крови: полицейские Каменского вовремя спасли жизнь 14-летней девочке

В Каменском Днепропетровской области в заброшенном здании патрульная полиция обнаружила несовершеннолетнюю без сознания и в крови.

Как отметили, девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

35-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Девочка 21 июля около 14:00 с автовокзала уехала к бабушке, но к месту назначения так и не прибыла. Мобильный телефон был выключен.

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Патрульные спасли жизнь девочке Пресс-служба Национальной полиции

Уже через полчаса полицейские Каменского обнаружили несовершеннолетнюю без сознания в заброшенном здании. Они отнесли девочку в машину и отвезли в больницу.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

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