Без сознания и в крови: полицейские Каменского вовремя спасли жизнь 14-летней девочке

В Каменском Днепропетровской области в заброшенном здании патрульная полиция обнаружила несовершеннолетнюю без сознания и в крови.
Как отметили, девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
35-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Девочка 21 июля около 14:00 с автовокзала уехала к бабушке, но к месту назначения так и не прибыла. Мобильный телефон был выключен.
Патрульные спасли жизнь девочке
Пресс-служба Национальной полиции
Уже через полчаса полицейские Каменского обнаружили несовершеннолетнюю без сознания в заброшенном здании. Они отнесли девочку в машину и отвезли в больницу.
Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.
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