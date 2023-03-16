Змея со столичной многоэтажки оказалась… куском картона: история окончилась неожиданным хепиендом. Фото

Змея из столичной многоэтажки, которую якобы обнаружили в Деснянском районе Киева, оказалась обычным куском картона. "Удава" 15 марта заметили на улице Лисковской в санузле.

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Информация о том, что это было заблуждение, появилась в Telegram. Детали находки раскрыли в "Киевской службе по спасению животных" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тревогу забила киевлянка, которую очень сильно испугал "удав с красным глазом". Он якобы жил в ведре.

В итоге, оказалось, что это вовсе не рептилия, а обычный кусок картона из-под скотча, который был свернут в схожем со змеей виде.

"Оказалось, что там было небольшое литровое ведерко из-под мороженого, а в на нем лежала картонка из-под красного скотча. Она была свернута так, что издали действительно напоминала голову удава с красным глазом", – сказано в сообщении.

Как известно, в Дарницком районе Киева спасатели достали из стиральной машины живую змею. Как животное туда попало, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители многоэтажки на Лисковской подумали, что животное бросил на произвол судьбы хозяин, и оно живет в ведре. Жильцы говорили, что пресмыкающееся ползает между квартирами.

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