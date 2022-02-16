В Харькове попугай устроил "погром" в супермаркете: видео вызвало волну шуток

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В харьковском супермаркете попугай ара устроил "погром". Инцидент произошел в ТРЦ Sun Mall.

Об этом сообщил Telegram-канал "ХС | Харьков". Отмечается, что попугай сбежал из контактного зоопарка, расположенного на втором этаже торгового центра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Птица разместилась на стеллаже в прикассовой зоне и сбрасывала товар с полок на пол. Попытки протянуть к нему руки попугай встречал агрессивно.

Пользователей сети позабавило поведение пернатого.

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"Вот так и началось полномасштабное вторжение", "Желто-синий самый сильный!", "Свобода попугаям!", – шутят комментаторы.

Ара – крупные попугаи с очень яркой окраской зеленых, красных, голубых и желтых тонов. Клюв ара – самый крепкий на Земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии самка благородного зелено-красного попугая (Eclectus roratus) в точности прочирикала рингтон iPhone. Птица по прозвищу Гуччи повторила популярную мелодию, которая предустановлена в телефонах компании Apple.

Пользователи в комментариях восхитились пением попугая.