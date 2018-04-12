"Скрипаль Воскресе": Захарову жестко затроллили

Болгарский журналист во время брифинга официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой нестандартно поприветствовал ее, спровоцировав на нервный ответ.

"Здравствуйте. Хочется поприветствовать вас словами: Скрипаль Воскресе", – заявил журналист перед вопросом, внимательно глядя на реакцию Захаровой. Соответствующее видео обнародовал телеканал "Дождь" в Facebook.

Представитель МИД РФ была вынуждена быстро отреагировать на приветствие.

"Это неуместно", – раздраженно препарировала Захарова.

Как сообщал "Обозреватель", 12 апреля Организация по запрещению химического оружия обнародовала данные расследования покушения на шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Согласно выводам экспертов, семейство отравили нервно-паралитическим веществом, которое отличается "высокой чистотой" с полным отсутствием загрязняющих примесей.

В ответ на доклад, Захарова сказала, что Россия имеет вопросы к экспертам, и в очередной раз обвинила британские спецслужбы в "грубой провокации".