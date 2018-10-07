Несколько дней назад в мире искусства произошло необычное, скандальное и удивительное событие. На торгах Sotheby’s была продана картина Banksy за рекордную цену чуть более 1 миллиона фунтов. После удара молотка встал молодой человек в белой рубашке и демонстративно нажал на какой-то пульт. Картина помещённая в массивную авторскую раму неожиданно поползла вниз и стала распускаться на лоскутки. Шок и эпатаж одновременно.

А позднее сам Banksy выпустил видео, где показал, как он встроил в раму обычный шредер, который сработал и уничтожил полотно.

Казалось бы, что художник в очередной раз решил удивить экзальтированную публику, желающую спустить свои миллионы на роскошь. И все же я думаю, что идея была далеко не в эпатаже. Автор картины в очередной раз просто решил посмеяться над богатым и пресыщенным обществом. И напомнить, что благосостояние дано людям для более благородных целей. Это был великолепный сарказм и насмешка. Браво Banksy!

Но похоже, что для избалованной публики, художник сделал эту работу ещё дороже.

Налетай, не скупись, покупай живопИсь!