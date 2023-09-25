Ровно 19 лет назад в Януковича бросили яйцом: видео 'легендарного покушения'

24 сентября 2004 года, в период предвыборной кампании президента, в городе Ивано-Франковск произошел случай, который получил широкую известность как "яичное покушение". Так, студент первого курса по имени Дмитрий Романюк бросил яйцо в тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича.

После этого политик временно потерял сознание, а в отношении студента было предпринята попытка лишения свободы продолжительностью до четырех лет. Яркое видео стало популярно в сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Студенты университета были вынуждены присутствовать на встрече с Виктором Януковичем, однако они выразили свой протест. После того в сторону Януковича было брошено яйцо.

Видео дня

Позже представители Януковича заявили о предполагаемой "черепно-мозговой травме", связанной с попаданием "тяжелого тупого предмета".

Правоохранители пытались изъять видео у журналистов, однако СМИ все равно пустили его в эфир. В результате инцидент сильно повлиял на рейтинги Януковича как кандидата в президенты.

Студента экономического факультета Университета Прикарпатья, хотя пытались, но не привлекли к уголовной ответственности. Позже Дмитрий Романюк вспоминал событие как "смешной, но примитивный поступок".

Как сообщал OBOZREVATEL, беглого президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова будут судить за подписание "Харьковских соглашений", продливших на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

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