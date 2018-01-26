Провокация росСМИ: появилось видео инцидента между Порошенко и пропагандисткой

В сети появилось видео попытки российских журналистов спровоцировать президента Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Инцидент засняли журналисты ТСН.

Так, провокаторша, одетая в вышитую сорочку, с микрофоном без опознавательных знаков пыталась спросить президента Порошенко, зачем Украина "приняла закон о войне", имея в виду его одобренную Верховной Радой инициативу о реинтеграции Донбасса.

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Порошенко отреагировал на провокацию, посоветовав ей "снять вышиванку".

Также он отметил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. На что провокаторша отметила, что президент Украины "прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - указал ей глава государства.

После этого журналистку оттянула охрана.

Напомним, что после инцидента в Давосе забанили российские СМИ.