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"Отвратительные рожи": в сети высмеяли крымский портрет Путина и Медведева

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Журналист Алексей Венедиктов опубликовал фото портрета с изображением правящих российских элит на фоне крымских достопримечательностей, который высмеяли пользователи соцсети.

Соответствующую картину Венедиктов опубликовал в Instagram.

"С добрым утром и последней неделей 2017 года. Нравится?" – написал он.

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Instagram Алексей Венедиктов

В ответ на это пользователи соцсети подвергли критике портрет с изображением президента РФ Владимира Путина, российского премьера Дмитрия Медведева и оккупационного главу Крыма Сергея Аксенова.

"Какие-то жулики загораживают вид на воду", – отметил sam.sense.

"Блевать охота", – пишет salminaevgeniia.

"Ага, цены на топливо и на продукты тоже "нравятся"!" – подчеркнул parketplus.

"Какие отвратительные рожи!" – резюмировал moto_rozbyshaka.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ФБР взялось за отмывание денег соратниками президента России.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий МедведевСергей АксеновАлексей Венедиктов
Место
Россия
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