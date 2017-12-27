От Путина до свинки Пеппы: в сети избрали российских политиков года

В соцсетях провели иронический опрос, где читателям предлагалось выбрать политика года в России.

Автор опроса, Twitter-пользователь "МИД Роисси", предложил 4 варианта ответа на вопрос "Кого вы считаете российским политиком года?"

Среди вариантов предлагалось выбрать президента РФ Владимира Путина, оппозиционера Алексея Навального, телеведущую Ксению Собчак или предложить свой вариант ответа.

Интернет-пользователи предложили множество своих кандидатов:

"Российский политик года – Дональд Трамп";

"Свинка Пеппа";

"Саакашвили, бегающий по Красной площади. Как концентрированный страх нашего всего";

"Вариант - петух из г**на - уже был?"

"Такса Рогозина".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России был назван конкурент, который уверенно побеждает Владимира Путина на выборах.