''Натовское вооружение – гов*ще'': российский пропагандист эпически опозорился со шведским гранатометом АТ4. Видео

Российский журналист-пропагандист негативно высказался о вооружении НАТО. Сразу после этого он получил сдачу – удар гранатомета по лицу в момент выстрела.

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Эпичным видео поделился спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Журналист РФ пытался тестировать шведский гранатомет на камеру (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Что если попробовать выстрелить из шведского гранатомета АТ4? Посмотрим", – сообщил пропагандист.

Сразу после этого он прислонился к оружию и нажал на курок. В момент выстрела гранатомет со всей силы ударил россиянина – от этого он упал на землю.

"Вот почему я говорю, что натовское вооружение – гов*ще", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдаты армии РФ наносят травмы своим побратимам. Так, российский военнослужащий бросил гранату в ноги своему товарищу.

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