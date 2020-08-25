Кравчук похвастался девайсом для уничтожения COVID-19. Видео

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что защищается от коронавируса специальным американским изобретением.

Свой девайс политик продемонстрировал во время интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона. Журналист обратил внимание на странное устройство на шее собеседника и спросил, что это такое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это маска от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареек, заряжается. И озон, воздух постоянно оттуда идет и убивает микробы. Я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы. Я так надеюсь", – ответил Кравчук.

Напомним, ранее с подобным устройством в Верховную Раду Украины пришла народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская. Она прикрепила "блокатор вирусов" к лацкану своего пиджака.

В России такой же "бейдж" приобрел себе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впрочем от болезни девайс его не защитил – в мае спикер Владимира Путина таки заболел COVID-19.

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