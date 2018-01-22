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Какой красивый: Путин в образе женщины возбудил российского политика

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В сети подняли на смех пост российского пропагандиста, экс-депутата Госдумы Сергея Маркова, который пришел в восторг от фото, на котором президента России Владимира Путина представили в образе женщины.

На своей странице в Facebook Марков прокомментировал картинку.

"Путин в женском образе. Прикольно. Очень узнаваемо. И красиво. Может и поэтому Путина так женщины в России любят, что у него и ярко выраженная мужественность и где-то глубоко женственность как возможность?" - написал он.

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На пост Маркова бурно отреагировали в сети.

"Вызывайте санитаров: Сергей Марков совсем плох стал!" - комментируют пост в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Путин опозорился во время крещенских купаний.

Персоны
Владимир ПутинСергей Марков
Место
Россия
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