Эротика за партой: в России ученикам задали оригинальное задание

В российском городе Кемерово учительница по литературе заставила семиклассников писать сочинение по эротическoму рассказу писателя Тибора Фишера "Коллекционная вещь".

Об этом пишет 360tv.ru.

Родители возмутились тем, что ученикам задали работу с произведением писателя, который довольно откровенно описывает интимные сцены.

Некоторые родители решили сами ознакомиться с "внеклассным чтением" и вследствие запретили читать сочинение детям.

Педагог уверяет, что все школьники, которые учатся по учебнику Рыбченковой, изучают Тибора Фишера.

"На полицейского Роза произвела, вероятно, неизгладимое впечатление, ибо на Никки он спикировал лишь через 56 минут после прихода. И в ту же секунду был распеленут и обесчещен. Стоит и, не отрываясь, пялится вниз — собственными глазами хочет увидеть, что делают с его прибором. Через три минуты восемь секунд Никки подымает глаза и приказывает: "Кончай". Он подчиняется, семя извергается в потолок, после чего Никки предлагается ряд медикаментозных средств, которые он отбирает у школьников, когда читает им лекции о подростковой наркомании. Никки благосклонно принимает дары. Он безуспешно пытается открыть банку маринованной свеклы. "Ничего не понимаю, — говорит он в дверях, — член при мне уже 28 лет, а ты с ним управляешься куда лучше, чем я", - пишет автор в своей книге.

Как писал "Обозреватель", в Москве школьник сломал шею, выполнив на физкультуре требование учительницы.