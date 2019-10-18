Задержание Гладковского: НАБУ вручило подозрение экс-чиновнику

В пятницу, 18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1УК (декларирование недостоверной информации).
"Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", – говорится в сообщении.
В НАБУ считают, что Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".
В результате неправомерных действий установлено, что размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.
Кроме того, экс-чиновник не внес в декларацию доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Олег Гладковский
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
В июле 2019-го Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
В тот же день, 17 октября, Олег Гладковский объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
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