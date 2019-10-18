Задержание Гладковского: НАБУ вручило подозрение экс-чиновнику

В пятницу, 18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1УК (декларирование недостоверной информации).

"Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", – говорится в сообщении.

В НАБУ считают, что Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

В результате неправомерных действий установлено, что размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того, экс-чиновник не внес в декларацию доходы жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Олег Гладковский 24tv.ua

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