Розкрито ще один секрет роботи "Кримського Титана" на окупованій території. Ми давно знали, що на території підприємства пробурили свердловини, з яких здійснюється забір води для хімічного виробництва. Ті свердловини бережуть та охороняють, сторонніх до них не підпускають. Начебто вони качають воду з підземних джерел, але ж тут з'язувалось дещо інше.
Під час слідчих дій прокуратури АРК поруч з лінією розмежування було знайдено пластикову трубу. Коли її надрізали, з неї вибухнув фонтан води. Підрахували, що десь 250 кубів води на добу в такий спосіб йшло в окупований Крим.
Тут є ознаки підвищених корупційних ризиків, що саме гидке в цій ситуації, так як і постачання з державного гірнічно-збагачувального комплексу сировини для санкційного підприємства, яке незаконно працює в захопленому російськими окупантами Криму. Вважаю, що з цим потрібно розбиратись, здійснювати якісне фахове розслідування.
А поки ще одне джерело води для Титану закрили, далі буде.
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