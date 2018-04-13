Волкер сказал, где в Украине русскоязычное население находится в опасности

Единственное место на территории всей Украины, где русскоязычные люди находятся под угрозой, находится там, где присутствуют российские военные.
Об этом на своей странице в Twitter заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.
Так он прокомментировал обеспокоенность посольства Соединенных Штатов в Украине "сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванных приспешниками России на Донбассе".
"Как я уже сказал ранее, единственным местом в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, это место, где есть российские солдаты. И сейчас есть новый риск", - отметил Волкер.
Как писал "Обозреватель", ранее Курт Волкер сделал жесткое предупреждение России.
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