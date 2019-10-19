В России произошло масштабное ЧП из-за прорыва дамбы: 11 жертв, 14 пропавших без вести

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 11 человек.
Затопленными оказались два рабочих балка, в которых в общей сложности могло размещаться до 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
— Погибло 11 человек, ещё 14 числятся пропавшими без вести
— Ранено 19 человек. Врачи оценивают их состояние как лёгкой и средней тяжести. У всех ушибы и переломы. Сейчас они едут в больницу
— В результате ЧП затопило два общежития с вахтовиками в селе Щетинкино
— Волна селевого потока достигала 4 метров в высоту
— Последствия ЧП ликвидируют около 270 человек, задействована авиация МЧС
— Следственный комитет возбудил уголовное дело
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