В России произошло масштабное ЧП из-за прорыва дамбы: 11 жертв, 14 пропавших без вести

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 11 человек.

Затопленными оказались два рабочих балка, в которых в общей сложности могло размещаться до 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

— Погибло 11 человек, ещё 14 числятся пропавшими без вести

— Ранено 19 человек. Врачи оценивают их состояние как лёгкой и средней тяжести. У всех ушибы и переломы. Сейчас они едут в больницу

— В результате ЧП затопило два общежития с вахтовиками в селе Щетинкино

— Волна селевого потока достигала 4 метров в высоту

— Последствия ЧП ликвидируют около 270 человек, задействована авиация МЧС

— Следственный комитет возбудил уголовное дело

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