Скандальная переписка Клитиной с "Джокером": всплыл "российский след"

В переписке, которую опубликовала заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, разоблачая пранкера "Джокера", всплыл "российский след".
Так, на одном из скриншотов, обнародованных на странице политика в Facebook в субботу, 23 ноября, засветился российский телекоммуникационный оператор.
На отметку МТS RUS обратил внимание и сам пранкер, опубликовав фото на своем Telegram-канале.
Александра Клитина
Пост чиновницы в Facebook
Telegram-канал "Джокер"
Такое обозначение может означать, что пользователь находится на территории РФ или же пользуется услугами российского оператора.
"Уважаемые "слуги" и вы, товарищ Корниенко (глава партии. – Ред.), очень рекомендую вам коуча для Трускавец-2, пани Клитину. У нее "прогресс на лицо". Вот только забыла поменять оператора связи", – написал "Джокер", очевидно, намекая на то, что российская SIM-карта может принадлежать заместительнице министра.
Стоит отметить, что на первом скрине с перепиской мобильный оператор не указан. На нем запечатлен диалог с пользователем, подписанным как "Якобы Криклий" (глава министерства инфраструктуры Украины).
На втором скриншоте открыта переписка с контактом "Клитина Саша". Кто сделал этот снимок, чиновница не уточнила.
Напомним, в переписке Клитина показала, как "Джокер" может подделывать переписку с представителями украинской власти.
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