Скандальная переписка Клитиной с "Джокером": всплыл "российский след"

В переписке, которую опубликовала заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина, разоблачая пранкера "Джокера", всплыл "российский след".

Так, на одном из скриншотов, обнародованных на странице политика в Facebook в субботу, 23 ноября, засветился российский телекоммуникационный оператор.

На отметку МТS RUS обратил внимание и сам пранкер, опубликовав фото на своем Telegram-канале.

Александра Клитина

Пост чиновницы в Facebook Telegram-канал "Джокер"

Такое обозначение может означать, что пользователь находится на территории РФ или же пользуется услугами российского оператора.

"Уважаемые "слуги" и вы, товарищ Корниенко (глава партии. – Ред.), очень рекомендую вам коуча для Трускавец-2, пани Клитину. У нее "прогресс на лицо". Вот только забыла поменять оператора связи", – написал "Джокер", очевидно, намекая на то, что российская SIM-карта может принадлежать заместительнице министра.

Стоит отметить, что на первом скрине с перепиской мобильный оператор не указан. На нем запечатлен диалог с пользователем, подписанным как "Якобы Криклий" (глава министерства инфраструктуры Украины).

На втором скриншоте открыта переписка с контактом "Клитина Саша". Кто сделал этот снимок, чиновница не уточнила.

Напомним, в переписке Клитина показала, как "Джокер" может подделывать переписку с представителями украинской власти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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