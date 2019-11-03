Похищали людей и требовали выкуп: в Николаеве поймали главаря и "правую руку" опасной банды

В Николаеве арестовали участника и лидера преступной группировки, задержанного 1 ноября, которые похищали людей, били их и занимались вымогательством.

Такое решение принял городской суд, информирует пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции. Отмечается, что арест до 25 декабря 2019 года без альтернативы был наложен на "правую руку" главаря банды.

"Второму подозреваемому суд избрал аналогичную меру пресечения – содержание под стражей. В отношении еще двух участников – суд будет избирать им меру пресечения 3 ноября", – сказано в сообщении.

Пресс-служба полиции

Они подозреваются, в частности:

в захвате заложников;

незаконном лишении свободы или похищении человека, побоях и истязании;

незаконном завладении транспортным средством; похищении, присвоении, вымогательстве документов, штампов, печатей, завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждении;

незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Известно, что подозреваемые – двое ранее судимые жители Николаева, еще двое – жители Вознесенска.

Пресс-служба полиции

Лидер группировки – 49-летний житель Николаева. Является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог. Ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

По месту проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах было изъято более сотни патронов к разному оружию, в том числе к автоматическому, три пистолета, ножи, а также наркотические вещества.

Кроме того, в автомобиле одного из задержанных находился мужчина – гражданин РФ, который находится в международном розыске.

Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 147 (Захват заложников), ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 357 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба полиции

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Николаевщине из колонии сбежал убийца. Полиция объявила в розыск Владимира Касапа и показала его фото.

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