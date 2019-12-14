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14 декабря • обновлено в 20:59
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В Харькове на Сумской произошло серьезное ДТП

2.3т
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В Харькове в субботу, 14 декабря, произошло серьезное ДТП на улице Сумской.

Уточняется, что в аварию попала машина скорой помощи. Видео с места инцидента было опубликовано на Telegram-канале netipichnyi_kharkov.

Данные о пострадавших и подробностях случившегося пока неизвестны.

Место аварии

Место аварии

Скрин видео

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Харьков
Теги
ДТП видео
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Хряковчане никогда ездить не умели
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