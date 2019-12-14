В Харькове на Сумской произошло серьезное ДТП

В Харькове в субботу, 14 декабря, произошло серьезное ДТП на улице Сумской.

Уточняется, что в аварию попала машина скорой помощи. Видео с места инцидента было опубликовано на Telegram-канале netipichnyi_kharkov.

Данные о пострадавших и подробностях случившегося пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.

Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.

Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.

В вторник, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.

В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.