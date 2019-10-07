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7 октября • обновлено в 18:06
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В Черкассах участник автогонок сбил зрителя: момент попал на видео. 18+

4.5т Читать материал на украинском

В Черкассах на автогонках авто вылетело в толпу зрителей и сбило одного из них. Его госпитализировали с серьезными травмами.

По информации полиции, автомобилист не справился с управлением, пишет издание "Про все" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы. 18+). На опубликованной записи видно, что потерпевшего подбросило вверх.

Спикер полиции Черкасской области Зоя Волк отметила, что разрешение на проведение автогонок горсовет дал без согласования с ними.

В Черкассах участник автогонок сбил зрителя

В Черкассах участник автогонок сбил зрителя

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Автогонки начались еще 6 октября, уточнили правоохранители. О потерпевшем известно, что он 1988 года рождения.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в городе Борисполь Киевской области патрульные полицейские поймали 21-летнего вооруженного пистолетом водителя-гонщика, который ехал без документов и превышал скорость.

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Место
Украина Черкассы
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