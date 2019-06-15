Уже скоро! Стало известно о прорыве расследования катастрофы MH17 на Донбассе

Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 готова объявить список подозреваемых.

Как передает NOS со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, комиссия в среду, 19 июня, проведет пресс-конференцию, на которой выступит с соответствующими заявлениями.

Перед пресс-конференцией также состоится встреча с родственниками жертв катастрофы на Донбассе. Также прокуратура раскроет подробности расследования.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Крушение МН17 bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет. Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку. Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

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