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Уже скоро! Стало известно о прорыве расследования катастрофы MH17 на Донбассе

12.5тЧитать материал на украинском

Международная следственная группа по делу катастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 готова объявить список подозреваемых.

Как передает NOS со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, комиссия в среду, 19 июня, проведет пресс-конференцию, на которой выступит с соответствующими заявлениями.

Перед пресс-конференцией также состоится встреча с родственниками жертв катастрофы на Донбассе. Также прокуратура раскроет подробности расследования.

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Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Крушение МН17

Крушение МН17

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет. Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку. Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Аш 100 подозреваемых))) Они как бурлаки, на веревке этот бук тянули? Боевой расчет несколько человек, что делали остальные 95? И почему Путина нет в списке? Без Путина неинтересно, никто ваше телешоу смотреть не станет, монетизации не добьетесь, даже расходов не покроете.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Путин и кремлевские выплядки окупанты Убили в Боинге 298 человек и 80 из них Дети Дети Дети!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Кожеду,прекрати истереку,баба.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Миценко Андрей, это ж надо - именно мы убили своих же детей! А солдаты - скоты расейские, мимо проходили и исключительно в нас стреляли? Но не в эфемерных детей?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Шо, опять??? (С) Х*хлы, вам не самим не надоело?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бухгалтер Борис, тупой скот - ты меня везде и полностью плагиатить будешь? Тупое расейское ничтожество, тролль безмозглый - ничего не в состоянии самостоятельно придумать! Скот одичалый!
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3
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