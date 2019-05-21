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"Украинский народ соскучился за правдой": появилось заявление Януковича о тайном визите на Донбасс

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Сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр отрицает, что он тайно посещал оккупированный Донецк.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир, "появление подобной информации является продолжением грязных технологий и манипуляций, которые использовались и используются против президента Украины В. Януковича и членов его семьи".

Виктор и Александр Януковичи

Виктор и Александр Януковичи

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"Некоторые влиятельные информационные агентства в погоне за сомнительной сенсацией или в ходе спланированной информационной провокации подхватили непроверенную и несоответствующую действительности информацию, ссылаясь на источники из "помойной ямы". Хочу обратиться к представителям средств массовой информации, пожалуйста, будьте внимательны, публикуя свои материалы. Украинский народ соскучился за правдой", — передал он слова Александра Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая появилась информация, что сын Януковича посетил "ДНР" "для оценки перспективных объектов инфраструктуры".

Позже это якобы подтвердилось источниками в "ДНР", которые заявили о "передаче" Януковичу-младшему в управление части предприятий энергетического сектора непризнанных "республик".

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Персоны
Александр ЯнуковичВиктор Янукович
Место
УкраинаДонецк
Теги
ДНРНовости ДНР
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