Украина серьезно усилит оборону: Генштаб раскрыл подробности

Вооруженные силы Украины в 2018 году серьезно усилят противотанковую оборону, в частности способность противодействия танковым ударам.

Такое заявление сделал глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью "Укринформу".

"Речь идет о современных комплексах, прежде всего, отечественного производства, которые поступят на вооружение боевых подразделений Вооруженных Сил", - подчеркнул он.

При этом Муженко акцентировал внимание на том, что важная составляющая устойчивости Украины, если речь идет об отпоре масштабной агрессии, – "это вопросы организации территориальной обороны, создания эффективной системы сопротивления".

"Эти процессы идут. Это является показателем устойчивости государства и одновременно – сдерживающим фактором для российского агрессора", - заверил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin ("Джавелин") будут в Украине ровно в оговоренный с министром обороны США Джеймсом Маттисом срок.