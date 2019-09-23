Учитель бил, душил и выгонял в Украину: всплыли жуткие детали суицида 13-летнего мальчика в Шанхае

В Шанхае (Китай) 6 сентября 13-летний украинец выпрыгнул из окна квартиры в многоэтажке. На руке Иван Лю написал, что он – жертва шанхайского образования.

Родные уверены, что мальчик сделал это из-за систематических издевательств школьного учителя. Но, по их словам, полиция отказалась возбуждать дело за доведение до самоубийства. Об этом написало издание "Страна", журналисты которого пообщались с матерью подростка – Еленой Артеменко и ее сестрой Анной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Парень учился в государственной средней школе Шанхая, в районе Пудун. Там учитель Чжан Сяо Цюнь, как сказала мама подростка, постоянно бил и толкал школьника, мог выбить из-под него стул, а полгода назад душил его.

Всплыли детали суицида 13-летнего украинца в Шанхае Страна/Елена Артеменко

Родители сняли побои, а директор пообещал защитить юного Лю и перевести в другой класс, но так этого и не сделал. В начале нового учебного года конфликт с учителем обострился.

По словам мамы парня, полицейские отказались отражать в своем протоколе факты доведения до самоубийства, но отец подростка заставил их сделать это.

Родители пожаловались в украинское консульство, и власти Китая ответили, что будет проведено расследование. Но в позже родным парня сообщили, что ничьей вины в его гибели нет, учитель продолжил работать в школе.

Тетя погибшего сказала, что свидетельство о смерти родителям пообещали выдать только при условии, что они откажутся от претензий к учителю, а директор школы не разрешил маме и тете прийти в класс и угостить друзей мальчика конфетами и печеньем в память о нем.

По словам родных Лю, в школе жесткого обращались и с другими детьми. В прошлом году девочка из параллельного класса выпрыгнула из окна здания.

"Обычное поведение педагога на уроках – визг, ор и неадекватные реакции в адрес учеников… Те решили, что у него в жизни произошло какое-то горе, поэтому он так себя ведет и ненавидит детей", – отметила мать погибшего.

Она сказала, что больше всего Чжан невзлюбил чужестранца.

"Учитель неоднократно при учениках кричал, чтоб "Иван катился учиться в свою Украину". За что Чжан извинился позже перед отцом Вани, тем самым признав свои слова", – рассказала тетя подростка.

17 сентября в полиции у родителей погибшего приняли заявление и доказательства регулярного издевательства над их сыном.

По словам, тети парня, родственников попросили проверить камеры наружного и внутреннего наблюдения в школе за 6 сентября, однако директор школы отказал полиции в предоставлении материалов с камер.

Примечательно, что учитель Чжан, как утверждали мать и тетя погибшего, прививал детям нездоровый интерес к неонацизму и Третьему рейху, а предсмертная надпись иероглифами на руке парня была окружена тремя фашистскими свастиками.

В Шанхае украинец Иван Лю покончил с собой Страна/Елена Артеменко

Родные уверены, что виноват учитель Страна/Елена Артеменко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шанхае 13-летний украинец покончил с собой из-за издевательств со стороны школьного учителя.

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