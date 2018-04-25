У Труханова нашли элитную недвижимость в Москве

Мэр Одессы Геннадий Труханов кроме элитной лондонской квартиры владеет недвижимостью в Москве, что не указано в декларации.

"Кроме лондонской квартиры, в семье Труханова есть квартира в Москве. Владеет ею Мария Дмитриевна Труханова - иметь одесского мэра. Находится она на Ломоносовский проспекте, 18. Именно этот адрес указывали в качестве домашней жена и дочь Труханова, когда регистрировали оффшоры", – написала журналистка Анна Бабинец в Facebook.

По ее словам, квартиры в этом доме стоят от $300 до 900 тысяч.

"Мать Труханова сейчас пенсионерка, 25 лет работала в одесской больнице. Откуда у нее деньги на недвижимость в Москве, непонятно. Но еще больше вопросов к самому Труханова - он как-то забыл упомянуть эту московскую квартиру в своей декларации несмотря на то, что иное имущество матери задекларировал. Надеюсь, мэр Одессы прокомментирует наличие российской квартиры также на украинском языке", – резюмировала журналистка.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, как Труханов со своей бандой скупил недвижимость в Лондоне.