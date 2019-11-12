Тысячи людей в опасности: стало известно, чем грозит засуха в Крыму

В оккупированном Крыму из-за недостаточного количества осадков установилась засуха: пересохли главные реки и питающие водохранилища естественного стока полуострова.

Аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах, но нынешняя гораздо хуже, поскольку, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не предполагается, передают "Крым. Реалии".

Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что ситуацию с водой в Крыму усугубила вырубка деревьев в рамках так называемого российского благоустройства.

"Были в Любимовке под Севастополем – там, где Бельбек впадает в море. Мы даже этого места практически не обнаружили, там какая-то полузаболоченная местность. Воды стало не то чтобы очень заметно меньше, но все-таки меньше. И если не видно отсутствия воды в кранах у жителей, то, когда выходишь на природу, это отсутствие заметно. К этому приводит не только небольшое количество осадков: с 2014 года российские власти начали благоустраивать берега рек и вырубать деревья, вместо них устанавливая вот эти бетонные стенки вдоль рек. Раньше специалисты высаживали деревья, потому что это способствует удержанию воды", - пояснила она.

Засуха в Крыму

Литвиненко отметила, что повышенная минерализация воды из подземных источников отрицательно влияет на здоровье местных жителей.

"Сейчас, по данным ученых, в воде стало содержаться в четыре раза больше железа, в два раза больше хрома и меди. Это не считая нефтепродуктов, которые там содержатся очень часто. Все это влияет на почки, на сердце, на желудочно-кишечный тракт, на кровь. Природа с этим не справится при помощи человека. Она превратит Крым в засоленную территорию, и местные власти вряд ли найдут адекватное и дешевое решение. Или же нужно пускать воду через Северо-Крымский канал, но это сейчас невозможно", - уточнила она.

Украинский специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон полагает, что осенняя засуха может привести к серьезным перебоям в поставках пресной воды для крымчан.

"Нынешнюю ситуацию нельзя назвать такой уж аномальной, подобное случалось и ранее, но водохранилища можно было наполнять реверсом из Северо-Крымского канала. Без этого ситуация достаточно угрожающая, люди могут перестать получать пресную воду в достаточном количестве, если это продлится месяц, если 20 ноября осадки не пойдут. Это может быть опасно для десятков тысяч людей", - подчеркнул он.

Гапон убежден, что единственный способ обезопасить крымчан – это рациональное использование пресной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер правительства Российской Федерации Андрей Рюмшин заявил, что запасов питьевой воды для нужд населения оккупированного Крыма хватит лишь до марта 2020 года.

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