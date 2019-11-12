Главная Новости
12 ноября • обновлено в 16:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Тысячи людей в опасности: стало известно, чем грозит засуха в Крыму

850
Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму из-за недостаточного количества осадков установилась засуха: пересохли главные реки и питающие водохранилища естественного стока полуострова.

Аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах, но нынешняя гораздо хуже, поскольку, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не предполагается, передают "Крым. Реалии".

Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что ситуацию с водой в Крыму усугубила вырубка деревьев в рамках так называемого российского благоустройства.

"Были в Любимовке под Севастополем – там, где Бельбек впадает в море. Мы даже этого места практически не обнаружили, там какая-то полузаболоченная местность. Воды стало не то чтобы очень заметно меньше, но все-таки меньше. И если не видно отсутствия воды в кранах у жителей, то, когда выходишь на природу, это отсутствие заметно. К этому приводит не только небольшое количество осадков: с 2014 года российские власти начали благоустраивать берега рек и вырубать деревья, вместо них устанавливая вот эти бетонные стенки вдоль рек. Раньше специалисты высаживали деревья, потому что это способствует удержанию воды", - пояснила она.

Засуха в Крыму

Засуха в Крыму

Литвиненко отметила, что повышенная минерализация воды из подземных источников отрицательно влияет на здоровье местных жителей.

"Сейчас, по данным ученых, в воде стало содержаться в четыре раза больше железа, в два раза больше хрома и меди. Это не считая нефтепродуктов, которые там содержатся очень часто. Все это влияет на почки, на сердце, на желудочно-кишечный тракт, на кровь. Природа с этим не справится при помощи человека. Она превратит Крым в засоленную территорию, и местные власти вряд ли найдут адекватное и дешевое решение. Или же нужно пускать воду через Северо-Крымский канал, но это сейчас невозможно", - уточнила она.

Новости
"Загнали, как в стойло": в сети появилось показательное видео из Крыма

Украинский специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон полагает, что осенняя засуха может привести к серьезным перебоям в поставках пресной воды для крымчан.

"Нынешнюю ситуацию нельзя назвать такой уж аномальной, подобное случалось и ранее, но водохранилища можно было наполнять реверсом из Северо-Крымского канала. Без этого ситуация достаточно угрожающая, люди могут перестать получать пресную воду в достаточном количестве, если это продлится месяц, если 20 ноября осадки не пойдут. Это может быть опасно для десятков тысяч людей", - подчеркнул он.

Гапон убежден, что единственный способ обезопасить крымчан – это рациональное использование пресной воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер правительства Российской Федерации Андрей Рюмшин заявил, что запасов питьевой воды для нужд населения оккупированного Крыма хватит лишь до марта 2020 года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Вислоухие , не переживайте, если с водой напряг будет, мы вам пендалей надаем, и днепровскую воду запустим , Ну а вы как всегда будете визжать "потрэбуем допомогы,агрэссии нэ проявляем"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
семенов Александр, Салупу ты запустишь до самых своих гланд. А не днепровскую воду
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel