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''Там миллионы долларов'': назван важный нюанс скандала в оборонке Украины

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Коррупционный скандал, в котором оказался замешан замсекретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь, показал необходимость реформ в оборонно-промышленном комплексе. Участников данной схемы уличили в откатах на десятки тысяч долларов, тогда как реальные суммы исчисляются миллионами.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV главный эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов. По его словам, закрытые бюджеты на "оборонку" – неисчерпаемый источник для коррупции.

Леменов отметил, что авторы расследования по Гладковскому опубликовали "паззл": "Сейчас мы понимаем – на одном паззле одной истории, что сфера ОПК требует реформирования. Сфера ОПК за завесой тайны. Они говорят, что прячут ее от путинских войск, что это информационная безопасность, но на самом деле это завеса, которая прячет коррупцию".

По его словам, сегодня украинская оборонная отрасль получает бюджеты, засекреченные на 90%, тогда как "западные демократии демонстрируют обратный тренд, когда засекречено 5-7% закупок, а остальное рассекречено".

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"Неужели вы думаете, что в РФ, поставляя нам детали, не знают, какая у нас ситуация по всем предприятиям ОПК? Я более чем уверен, что все четко понимают. Тотальная ложь и закрытые бюджеты являются плацдармом для коррупционных кормушек, куда слетаются всякие Гладковские и оттуда клюют понемногу. Их якобы поймали на 30 тыс. долларов – это просто смешно. Я вас уверяю – там миллионы долларов", – подчеркнул эксперт.

Леменов также отметил, что в Украине в связи с коррупционным скандалом "понемногу начинает входить в тренд вопрос политической репутации".

"Сейчас не доказано в юридическом формате, что Гладковский действительно причастен. Есть переписка, но мы не имеем ни судебного приговора, ни расследования профильными органами правопорядка. Я могу представить, откуда там взялась эта переписка. У меня нет сомнений в ее аутентичности, потому что мы четко понимаем, какие дела делаются в ОПК", - подчеркнул он.

Эксперт считает, что публикация расследования перед выборами не является заказом непосредственно на действующего президента: "Вы должны себе четко представлять, что нельзя слепить из глины пулю, это нереально. В данном случае говорится об определенном фактаже и определенных людях, которые непосредственно фигурируют в структуре "Укроборонпрома".

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБорьба с коррупцией в Украине
Персоны
Олег ГладковскийДенис БигусАлександр Леменов
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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